انفراجة طبية.. تطوير نسخة مختبرية من "كورونا" في أستراليا

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2020/1/29 12:47 م بتوقيت أبوظبي
نجاح تطوير فيروس كورونا عبر زراعة خلايا خارج الصين
نجح علماء أستراليون في تطوير نسخة من فيروس كورونا المتحور الجديد في بيئة مختبرية، ليصبحوا أول فريق من العلماء خارج الصين يحقق الانفراجة الطبية، التي يمكن أن تمهد الطريق نحو تطوير لقاح.
وذكر معهد بيتر دوهرتي بيتر للعدوى والمناعة في ملبورن، الأربعاء، أن علماء المعهد استحدثوا بنجاح الفيروس من عينة تم أخذها من مريض مصاب في 24 يناير/كانون الثاني.
وأضاف المعهد أنه سيتم تشارك المختبرات المتخصصة التي تعمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إضافة إلى مختبرات أسترالية، للمساعدة في مكافحة الفيروس.
يساعد الفيروس في التشخيص الدقيق للمرض وتقييم فعالية اللقاحات التجريبية ضد التفشي القاتل، الذي كان مصدره مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول.
وذكر جوليان دروس، رئيس مختبر التعرف على الفيروسات في معهد "دوهيرتي"، أن استحداث الفيروس يمثل انفراجة كبيرة، إذ إنه يسمح بالفحص الدقيق وتشخيص الفيروس عالميا.
هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطوير فيروس كورونا عبر زراعة خلايا خارج الصين، إذ أعلنت السلطات سابقا عن تسلسل المجموع الجيني جينوم للفيروس، الأمر الذي أفاد في التشخيص.
وأعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 132 حالة وفاة وقرابة 6 آلاف مصاب.
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