شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الموجات فوق الصوتية للكشف عن دور المخ أثناء اكتشافه لرائحة ما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ماذا يحدث في المخ عند اكتشافه لرائحة ما؟ لاكتشاف هذا الطريق الغير معروف حتى الآن قام فريق من الباحثين الفرنسيين باستخدام تكنولوجيا الصورة التي تأخذ عن طريق الموجات فوق الصوتية التي تسمح بالحصول على صورة عن تطبيق زمنى فضائى لامثيل له .

وفريق «مايكل تانتر»من معهد «لانجوفان» بباريس الذي تطور هذه التقنية بالاشتراك مع فريق «هيراك جوردن» من جامعة «باريس ديدرو» استطاعا عن طريق الدراسة لدى الفأر لبصله الشم وقشرة الدماغ على شكل الكمثرى وهما الجزئان الأساسية لحاسة الشم في المخ نتيجة لذلك نجد ان البصلة الخاصة بالشم وجزء الخلايا العصبية تختص بكل رائحة في حين ان رائحتين مختلفتين يؤديان إلى نفس النشاط في مستوى قشرة الرأس التي على شكل كمثرى .