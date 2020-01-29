تقاصيل وأسباب خروج أب بفستان زفاف إلى الشارع كل يوم في الصين

شهدت الصين قصة مؤثرة بطلها النجار قوه أنجوانا، وهذا هو اسم الشخص في ثوب الزفاف، لديه ابنة مريضة بشدة. عندما كان عمرها 4 سنوات ، تم فحص الرضيعة من قبل الأطباء، الذين اكتشفوا إصابتها بسرطان الدم، ويشاهد يوميا سكان وضيوف بلدة تسيقونغ الصغيرة في مقاطعة سيتشوان في الصين، رجلا في منتصف العمر يخرج إلى الشارع وهو يرتدي فستان زفاف بالإضافة إلى وضعه أحمر الشفاه.

ويقوم من يشاهده لأول مرة بالإشارة إليه بالإصبع ويدخلون في نوبة ضحك؛ لكن أولئك الذين يعرفون السبب وراء ارتدائه الزي الغريب يتعاطفون معه إلى حد البكاء، والحقيقة أن الشاب، يمتلك طفلة مريضة بشدة، حيث شخص الأطباء إصابتها بسرطان الدم عندما كان عمرها 4 سنوات.

وقرر الأب بعد ذلك، الحزين المكافحة بكل الوسائل من أجل إنقاذ حياة طفلته، حيث صرف كل ما يملك لعلاجها، واضطر للاستدانة من بعض الأصدقاء، كون الطبابة في الصين تعد مكلفة للغاية، ولم يكن علاج الفتاة ممكنًا إلا في عيادة في مدينة تشنغدو المجاورة، وبعد عدة جلسات معالجة كيميائية، سرعان ما عاد المرض مرة أخرى، وهنا نفدت أموال الوالد ولم يعد بإمكانه تسديد نفقات العلاج. وكانت الديون قد تكدست عليه، حيث حاول الوالد بعد ذلك طلب المساعدة من بعض المنظمات الإنسانية والمحسنين وحتى الأشخاص الذين يقابلهم في الشارع، وبعد كل ذلك لم تكن الأموال كافية لدفع نفقات العلاج.

وقرر الأب اليائس لفت الانتباه إلى مأساته بطريقة أخرى، حيث كان برتدي فستان زفاف نسائي، ويضع أحمر الشفاه ويخرج بهذا الشكل إلى ساحة المدينة الرئيسية. وكان يحمل ملصقا كتب عليه أنه يبحث عن شريك مستعد لدفع تكاليف علاج طفلته، وسرعان ما أصبح الرجل أضحوكة في المدينة، ولكن بعد تعرف الأشخاص على مأساته التي يعيشها، تحول إلى بطل، وبدأت الطريقة الغريبة التي اختارها الرجل بالعمل.

وتمكن الرجل إلى الآن من جمع حوالي 16 ألف يوان (حوالي 2500 دولار) وبدأت وسائل الإعلام بالكاتبة عن الموقف البطولي للأب وانتشرت قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون بالتبرع له، وفق موقع "drimtim"، وأكد الرجل أنه مستعد لأن يفعل أي شيء لإنقاذ طفلته، وأن اعتبار الآخرين أن ما يفعله هو إهانة بحقه لا يهمه أبدا، وعبر عن استعداده للعمل مدى الحياة لإعادة الديون التي تكدست عليه، ويأمل الآن بجمع المبلغ المطلوب ليستكمل علاج طفلته الصغيرة، بغض النظر عن الطريقة التي يتبعها لفعل ذلك.

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