شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار أطباء وتمريض مستشفيات ووهان بالصين أثناء علاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التعب الشديد والإرهاق وفقدان الأعصاب سيطرت على الفرق الطبية من أطباء وتمريض بمدينة ووهان الصينية والتى ضربها فيروس كورونا القاتل منذ نهاية ديسمبر الماضى، وأدى إلى وفاة العشرات واصابة الالاف بهذا الفيروس الجديد الذى ظهر لأول مرة بهذا المدينة بؤرة تفشى الفيروس بالعالم.

وحصل ”الخليج 365” على صور من مدينة ووهان الصينية توضح مدى تعب الفرق الطبية الذى استلقوا على الأرض والكراسى لأخذ قسط من الراحة بعد ساعات طويلة من العمل دون انقطاع لعلاج وإسعاف المرضى الذين يترددون بالآلاف على المستشفيات لإصابتهم بفيروس كورونا.

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كما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى فيديو يظهر"مسعفًة" فى مدينة ووهان بالصين وهى تبكي وتصرخ قائلة "لا أستطيع تحمل كل هذا" بعدما قضت ساعات طويلة فى العمل ليل نهار من دون انقطاع على علاج المصابين بفيروس كورونا، وتم التقاط الفيديو فى مستشفى بووهان مركز تفشى كورونا، وأظهرت لقطات أخرى طبيبا مرهقًا وهو يتحدث إلى مدير المستشفى عبر الهاتف بصوت عال وبعصبية كبيرة.

وانتشر ذلك فى وسائل التواصل الاجتماعى الصينية الأسبوع الماضي ولكن تم حذفها بعد ذلك،ويظهر الطبيب وهو يصرخ لعدم حصوله على المساعدة في علاج المرضى المصابين بالفيروس القاتل، ونتيجة لذلك، كان عليه أن يعمل دون توقف، كما سمع من خلال الفيديو.

وتسبب وباء الفيروس التاجي في مقتل أكثر من 100 شخص جميعهم في الصين وإصابة الالاف ودفعت الأزمة الصحية السلطات إلى فرض الحجر الصحي لما لا يقل عن 56 مليون شخص يعيشون في مقاطعة هوبي وسط الصين وإلغاء احتفالات العام القمرى الجديد في جميع أنحاء البلاد.