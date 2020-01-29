شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الكمامات الطبية تجتاح العالم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن نقص في أقنعة الوجه " الكمامات" حيث يحاول الناس حماية أنفسهم من فيروس كورونا القاتل الذي انتشر من الصين ويزحف إلى دول عديدة على مستوى العالم؛ وحتى الآن، تم تأكيد 5 حالات من الفيروس القاتل الذي يشبه السارس في 4 ولايات أمريكية ، ولا يزال 73 أمريكيًا في انتظار نتائج الاختبار، وذلك وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانية.

وأظهرت التقارير العالمية عن نفاد المستشفيات في جميع أنحاء الصين من الأقنعة الجراحية وتوسل المئات أي شخص يتعين عليه التبرع بها، والآن يسارع سكان المدن الأمريكية إلى الصيدليات للحصول على الإمدادات الوقائية كذلك.

ووفقا لعدد من الصيدليات الأمريكية فأن الطب زاد بشكل كبير الأيام الماضية على طلب الكمامات الطبية، بل وقام الكثير أيضا بإرسال صناديق من الأقنعة الواقية إلى أقربائهم فى الصين.

Advertisements

وتؤكد عدة تقارير أن المستشفيات والصيدليات واللوازم الجراحية في مدن الصين تنفد من أقنعة الوجه، لأن الطلب مرتفع عليها الآن أكثر من أي وقت مضى بين العملاء.



محاولة احتواء فيروس كورونا

وتم تأكيد ظهور الفيروس مؤخرًا من الحياة البرية المتداولة بشكل غير قانوني في أحد أسواق المأكولات البحرية في ووهان، وإلى جانب الصين والولايات المتحدة ، تم تأكيد الحالات في أستراليا وكمبوديا وكندا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وماكاو وماليزيا ونيبال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتايوان وتايلاند وفيتنام.

كما يشتبه في الحالات في المكسيك وكولومبيا والفلبين والمملكة المتحدة، وحتى الآن أصيب أكثر من 6000 شخص في جميع أنحاء العالم وسجلت حالات الوفاة 132 شخث وفقا للتقرير العالية المعلنة.