شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون: استمرار تفشى كورونا لمدة 6 أشهر.. واللقاح ليس قبل 8 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء من استمرار تفشي فيروس كورونا التاجي القاتل في الصين، لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص على الأقل، خاصة بعد تأكيد إصابة أكثر من 4500 حالة على الأقل بدول عديدة على مستوى العالم ومقتل 107 أشخاص فى الصين، وتعد ألمانيا وسريلانكا وكمبوديا أحدث الدول التي أعلنت حالات الإصابة أمس.

وفقا لتقرير كتبه خبير في جامعة تورنتو الكندية، ونشره تقرير جريدة " ديلى ميل"، أكد أن "أفضل سيناريو" هو استمرار تفشى المرض بعد صيف هذا العام، فإذا تزايدت الحالات يوميا بنفس معدل الانتشار حاليا، هذا يعنى وصول حالات الإصابة إلى 25000 حالة أخرى خلال أشهر قليلة.

يأتي هذا التنبؤ في الوقت الذي يقول فيه باحثون آخرون إنهم على بعد شهرين على الأقل من تجربة لقاح ضد الفيروس، وبحلول ذلك الوقت، يمكن أن يموت مئات آخرون وتصاب العديد من البلدان الأخرى بالعدوى، حسب التقرير .



فيروس كورونا

اللقاح بعد شهرين

يدعي عالم في المملكة المتحدة أن لقاح فيروس كورونا الذي تقوم بتطويره يمكن اختباره على البشر في غضون شهرين، ويختبر الفريق الطبى من ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية اللقاح المطور، المسمى INO-4800 ، على الحيوانات هذا الأسبوع، ويأملون في بدء التجارب البشرية في غضون 8 أسابيع.

استخدم الفريق الطبى معلومات حول الكود الوراثي لفيروس كورونا، الذي شاركت فيه الصين، لمحاولة تطوير لقاح عرفوا أنه سيدمر الفيروس.

ويعتقد الفريق أن اللقاح يمكن أن يكون فعالًا بنسبة 90 %، إذا كانوا على حق، فسيحاولون الحصول على موافقة الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

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انتشار الفيروس على مستوى العالم

تطورات الفيروس على مستوى العالم

من جانبه قال رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه سعيد بجهود الصين لاحتواء الفاشية بعد زيارته مع السياسيين في بكين أمس، وحث العالم على التزام الهدوء

من جانبه أكد العالم الفيزيائي أليساندرو فيسبينياني من جامعة نورث إيسترن في بوسطن: "لن ينتهي الأمر في الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل"، ويبدو أن حالة تفشي المرض تزداد سوءًا سريعًا في كل من الصين ودوليًا" .

التوقعات بأن حالات الإصابة تتجاوز الـ 6000 شخص في الصين، ويعتقد أن الأرقام الرسمية غمرت المستشفيات في ووهان منذ أكثر من أسبوع وما زال اثنان آخران قيد الإنشاء السريع.



الكشف على المواطنين

في أماكن أخرى من العالم، أعلنت 17 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي الصيني عن انتشار عدوى فيروس كورونا هناك.

وألمانيا هي آخر بلد يعترف بوجود شخص مصاب بها ، إلى جانب سريلانكا وكمبوديا وكندا وأستراليا وماليزيا وفرنسا ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند.

كما أعلنت هونغ كونغ اليوم أنها تتخذ خطوات غير عادية لمحاولة منع أي أشخاص آخرين من إحضار الفيروس التاجي إلى المدينة ، التي تعتبر جزءًا تقنيًا من الصين ولكن لديها حكومتها الخاصة.