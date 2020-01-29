فوائد مركبات الكرفس للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 11:36 صباحاً - تحتوي بذور الكرفس على الكثير من المواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات تقوم بحماية الجسم من الإصابة بالأمراض بشكلٍ فعال، ومن ضمن تلك المركبات: الليمونين والكورمانين، والباثاليدز والأبيجينين؛ حيث تعمل هذه المركبات على مكافحة الالتهاب، والذي يمكن أن يُصيب أي عضو من أعضاء الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل أمراض القلب، والسرطان.

تناول الكرفس أثناء الحمل يقدم العديد من الفوائد الصحية، كما يقول الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، ولكن يجب التأكد من غسله جيداً لتجنب الأمراض التي تنقلها الأغذية.

يوفر المحتوى الغذائي العالي للكرفس العديد من الفوائد الصحية أثناء الحمل...

فوائد الكرفس للحامل

1. يعمل كمدر للبول، يعتبر الكرفس مصدراً ممتازاً للمعادن والبوتاسيوم والصوديوم مما يساعدك في الحصول على توازن مناسب في الجسم أثناء الحمل. يعمل الكرفس كمدر طبيعي للبول، ويساعدك على فقدان الماء الزائد ويمنع خطر احتباس الماء في جسمك أثناء الحمل.

2. يساعد على تنظيم ضغط الدم، يحتوي الكرفس على مركبات كيميائية عضوية تساعد على تقليل هرمونات التوتر، وتوسيع الأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية، وتخفيض ضغط الدم بشكل مناسب وبالتالي يقلل مخاطر الإصابة بتسمم الحمل. كما يساعدك أيضاً على تقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية ومشاكل القلب.

3. يخفض مستويات الكولسترول، يؤدي وجود الفثاليد الموجود في الكرفس إلى إفراز العصارة الصفراء التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول أثناء الحمل.

انخفاض مستويات الكوليسترول يضمن أقل ترسب للبلاك على جدران الشرايين. لذلك، يساعد الكرفس على تحسين صحة قلبك بشكل كبير. أيضاً، فإن محتوى الألياف الغذائية الموجود في الكرفس يعمل على القضاء على الكوليسترول في الدم ويضمن حركات الأمعاء الناعمة.

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4. يعزز مفاصل صحية، تساعد الخصائص المضادة للالتهاب في الكرفس في تقليل الألم والتورم حول المفاصل أثناء الحمل. بما أن الكرفس يعمل كمدر للبول الطبيعي، فهو يساعد في القضاء على تراكم بلورات حمض اليوريك حول مفاصلك، ويقلل من عدم الراحة والألم في المفاصل. يساعدك محتوى الكالسيوم العالي في الكرفس في الحصول على عظام قوية وصحية. أيضاً، يساعد على تجديد الأنسجة في المفاصل الملتهبة.

5. يهدئ الأعصاب، يساعد المحتوى العالي من الكالسيوم في الكرفس على تهدئة أعصابك أثناء الحمل، ويعزز صحة جهازك العصبي.

6. السيطرة على الوزن، يمكن أن يساعدك شرب عصير الكرفس الطازج قبل وجبات الطعام على فقدان الوزن والحفاظ على الوزن المناسب أثناء الحمل. إن المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية والمحتوى العالي من الألياف في الكرفس يمنعك من الأفراط في الأكل وينظم زيادة الوزن بشكل فعال.

7. يعزز المناعة، يساعد محتوى فيتامين سي في الكرفس على تحسين مناعتك ويقلل من خطر الإصابة بالبرد أثناء الحمل. أيضاً، مضادات الأكسدة في الموجودة في الكرفس تعزز مناعتك وتقي طفلك من العديد من الأمراض الصحية.

8. يمنع السرطان، الكرفس غني بالعديد من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد على منع خطر الإصابة بالسرطان وإزالة السموم من المواد المسرطنة. أيضاً، الكومارين في الخضراوات تساعد على تحسين كفاءة خلايا الدم البيضاء، ويقي من خطر تطور السرطان أثناء الحمل. مضادات الأكسدة في الكرفس تحيِّد الجذور الحرة، وتحمي الخلايا والأعضاء من التلف بشكل فعال.