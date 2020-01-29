كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 11:36 صباحاً - كيف تجعلين ابنك متميزاً دراسياً؟ سؤال يحير أغلب الأمهات، وتتمنى كل أم وصول ابنها للتميز الدراسي، وجعله محباً للدراسة من صغرة بدون إكراه على الدراسة، لذلك تشرح خبيرة التخاطب نفين مسعود، أفضل الطرق لتعليم الطفل منذ الصغر، وكيف نجعل الطفل متميزاً دراسياً، وذلك من خلال الإجابة على بعض التساؤلات.

تعليم الطفل من الصغر

س: كم يبلغ عمر الطفل عندما يتعلم التعرف على الحروف؟

ج: يتعلم معظم الأطفال التعرف على الحروف بين 3 و4 سنوات. عادة، سيتعرف الأطفال على الحروف باسمهم أولاً، في سن الخامسة، يبدأ معظم رياض الأطفال في تكوين رابطات صوتية، مثل معرفة أن «الكتاب» يبدأ بالحرف «ك».

س: كم يبلغ عمر الطفل عندما يتعلم القراءة؟

ج: في عمر 6 سنوات، يمكن لمعظم طلاب الصف الأول قراءة بعض الكلمات بصوت عالٍ بسهولة. عادة، يتعرف الأطفال على أسمائهم وبعض كلمات البصر. في هذا العصر، يمكن لمعظم الأطفال تسجيل بعض مجموعات الحروف. بحلول الصف الثاني، يكون معظم الأطفال قادرين على إخراج كتاب بسيط.

س: ما هي الصوتيات؟

ج: الصوتيات هي ببساطة، طريقة لتعليم شخص ما القراءة من خلال الرسائل ومجموعات الحروف، يمكن أن تشمل ممارسة الصوتيات قراءة الكتب بكلمات بسيطة فقط، كثير منها قافية أو بها أنماط حروف مماثلة.

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س: كيف تقرئين مع طفل يتعلم الحروف والأصوات فقط؟

ج: لإدخال مفهوم الحروف والأصوات، ابدئي بعرض طفلك على الحروف باسمها. اسم كل حرف وصوت كل صوت. يمكنك القيام بذلك بكلمات أخرى تهمها (أمي، أبي، طفل، إلخ). بمجرد أن يعرف طفلك معظم الحروف في الأبجدية، أشيري إلى الأحرف في الكتب التي تقرئينها معه، واسأليه عن ماهيتها. أظهري له كيف تبدو كلمات بسيطة: حاولي تبديل الصفحات في كتاب بسيط، تقرئين صفحة واحدة، وهو يحاول قراءة الصفحة التالية.



س: طفلي لا يقرأ في مستواه الدراسي ويقول إنه يكره القراءة. ماذا يجب أن أفعل؟

ج: إذا كان طفلك متخلفاً حتى في المرحلة الابتدائية المبكرة، فقد ترغبين في تقييم حالته بسبب صعوبة التعلم. حتى لو كانت النتيجة غير حاسمة، فمن الأفضل معرفة ما إذا كان لدى طفلك أي مشاكل خاصة، فهناك طرق لتعليم القراءة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعمل بشكل أفضل من بعض برامج القراءة التقليدية. بالتناوب، قد يحتاج طفلك إلى المزيد من الكتب الجذابة. هناك العديد من الكتب المتاحة، بالإضافة إلى الكتب المصورة، التي يحبها «القراء المترددون». اجعلي طفلك منشغلاً بالقراءة من خلال تشجيعه على قراءة ما يستمتع به.

س: كيف يمكنني تشجيع طفلي على القراءة رغم كل الانحرافات الأخرى؟

ج: إن أفضل طريقة لإظهار أن قراءة الكتب يمكن أن تكون ممتعة ومجزية هي أن تصمم السلوك الذي تريده من أطفالك بعد العشاء أو في فترة ما بعد الظهيرة في عطلة نهاية أسبوع كسولة، بدلاً من تشغيل فيلم أو تلفاز، قومي بلف كتابك الخاص.، وشجعي طفلك على أن يفعل الشيء نفسه. يحب الأطفال الصغار أيضاً القراءة، وإذا سئمت الكتب الموجودة في منزلك، فإن الرحلة إلى المكتبة يمكن أن توفر لك مجموعة جديدة من القراءة حتى إذا حدث هذا.