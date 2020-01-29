مصابو "كورونا" يتجاوزن "سارس" في الصين

كشفت الأرقام الرسمية، الأربعاء، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "2019- إن كو في" في الصين القارّية عددَ الإصابات بوباء سارس الذي شهدته البلاد بين عامي 2002 و2003.

وسجّلت السلطات الصحّية في الصين القاريّة 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بزيادة قدرها 1400 على اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 132.

فيما أصاب فيروس سارس (المتلازمة التنفّسية الحادّة الوخيمة) 5327 شخصا عندما ضرب الصين القارّية مطلع القرن الجديد، وأودى بحياة 349 آخرين في أنحاء البلاد.

على الصعيد العالمي، تسبّب وباء سارس في وفاة 774 شخصا من أصل 8096 مصابا قبل أن تتمّ السيطرة عليه، بحسب منظّمة الصحّة العالميّة.

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وفيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في ووهان في وسط الصين ينتقل على غرار السارس بين البشر، ويؤدّي إلى مشاكل خطيرة في الجهاز التنفّسي.

ينتمي كورونا الجديد "2019 - إن كو في"، كما فيروس سارس إلى عائلة الفيروسات التاجية نفسها، ولديهما 80% من أوجه التشابه على الصعيد الوراثي.

مع ذلك، فإنّ فيروس كورونا المستجدّ يُعَد أقلّ "قوّة" ولكن أكثر قدرة على الانتشار. وقال جاو فو، المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد: "كما نرى حتّى الآن، فإنّ هذا المرض ليس بقوّة السارس".

في المقابل، فإنّ الفيروس الجديد لديه فترة حضانة تصل إلى أسبوعين و"العدوى ممكنة خلال فترة الحضانة" أي حتى قبل ظهور الأعراض، و"هو الأمر الذي يختلف كثيرا عن السارس"، حسبما أوضح ما شياوي، رئيس لجنة الصحّة الوطنيّة.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين: "لدينا الانطباع بأنّ انتشار هذا الفيروس اليوم أسرع من السارس، لكن في المقابل فإنّ نسبة الوفيات أقلّ بكثير".