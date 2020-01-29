اتصالات السعودية تعتزم شراء حصة فودافون البريطانية من فرعها بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقل بيان للحكومة المصرية، الثلاثاء، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون البريطانية للاتصالات، أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتصالات السعودية قد تفضي إلى بيع حصتها في أنشطتها بمصر.

ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي نيكولاس ريد قوله "قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها".



تملك فودافون 55% في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

أغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعاً نحو 10%، الثلاثاء، بفضل أنباء الصفقة المحتملة، وكان من بين الأنشط تداولاً في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت، الأحد، أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.