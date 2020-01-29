"كورونا" الجديد يصيب 7 في ماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا 7 حالات، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في ولاية لانكاوي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الماليزية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن من بين المصابين رجلا (52 عاما) في ولاية جوهور.

وأعلنت ماليزيا، السبت، عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس الغامض، بينهم رجل يبلغ من العمر 66 عاما أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

وكشفت الصين، مركز انتشار الفيروس الذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، عن ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 132 وفاة وقرابة 6 آلاف مصاب.