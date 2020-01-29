شكرا لقرائتكم خبر عن لنتائج أفضل فى الرجيم.. تعرف على البدائل الصحية للأطعمه البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العديد من أنظمة الرجيم المتبعة للتخلص من الوزن الزائد وأحد هذه الانظمة هو " لا للأطعمة البيضاء" وهي نمط للأكل يعتمد على فكرة أن التخلص من الأطعمة البيضاء المعالجة من النظام الغذائي، والذى يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

ووفقا لتقرير لموقع webmed يؤكد العديد من خبراء التغذية أن معظم الأطعمة البيضاء غير صحية، حيث تمت معالجة الكثير منها بكميات كبيرة ، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، وتحتوي على مواد غذائية أقل من نظيراتها الأكثر غنى بالألوان.

وبالتالي ، عن طريق إزالة الأطعمة البيضاء من النظام الغذائى اليومى يمكن المساعدة بقوة على إنقاص الوزن واستعادة توازن السكر في الدم.

يوافق معظم خبراء الصحة على أن استناد اختياراتك الغذائية بشكل صارم إلى لون الطعام هو طريقة مبسطة للغاية لتناول الطعام الجيد.

فيما يلي قائمة بالأطعمه البيضاء وماذا تأكل بدلاً من ذلك.

1. الخبز الأبيض

أحد الأطعمة الأساسية التي تم التخلص منها في حمية No White Foods هو الخبز الأبيض ، وكذلك الأطعمة ذات الصلة الوثيقة المصنوعة من الدقيق الأبيض ، بما في ذلك البسكويت والمعجنات وحبوب الإفطار.

عند تكرير دقيق الخبز ، تتم إزالة نخالة الحبوب إلى جانب معظم الألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة داخلها أثناء عملية الطحن، ينتج عن هذا منتج غني بالكربوهيدرات ولكنه يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل الألياف والبروتين، تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات أعلى من الخبز الأبيض يرتبط بزيادة الوزن ، والذي قد يكون جزئيًا بسبب انخفاض القيمة الغذائية وبالتالي ، قد يساعدك تقليل تناولك للخبز الأبيض ومنتجات الحبوب المكررة المماثلة على تحقيق المزيد من النجاح إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن.

البديل الصحى خبز حبوب كامل

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يتم تصنيع خبز الحبوب الكاملة والبسكويت وحبوب الإفطار من الدقيق الذي يحتوي على الحبوب بأكملها ، بما في ذلك النخالة ، هذا يعني أن المنتج النهائي يحتفظ بقدر أكبر من قيمته الغذائية الطبيعية ، مقارنةً بنظيره الأبيض الأكثر دقة.

2. المكرونة البيضاء

تشبه المعكرونة البيضاء الخبز الأبيض لأنها مصنوعة من دقيق مكرر تحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية الكلية مقارنة بالنسخة غير المكررة،ومن المثير للاهتمام ، أن المعكرونة البيضاء لم تُظهر زيادة في الوزن بالطريقة نفسها التي يعمل بها الخبز الأبيض.

البديل الصحى مكرونة الحبوب الكاملة

للحصول على دفعة غذائية ، اختر المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، والتى تحتوى على المزيد من الألياف ، مما قد يجعل الشخص يشعر بالشبع والرضا، يمكن للألياف الإضافية أيضًا أن تساعد في إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات في الجسم ، مما يدعم تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

3. الأرز الأبيض

مثل الخبز الأبيض والمكرونة ، يقع الأرز الأبيض ضمن فئة الحبوب المكررة، يبدأ الأرز الأبيض كحبة كاملة ، ولكن تتم إزالة النخالة أثناء عملية الطحن ، مما يحولها إلى الأرز الأبيض النشوي الناعم، الأرز الأبيض ليس غذاءًا سيئًا أو غير صحي بطبيعته ، لكنه لا يحتوي على الكثير من المواد الغذائية باستثناء السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

كما أن عدم وجود الألياف والبروتين يجعل من السهل للغاية استهلاك الأرز الأبيض ، مما قد يساهم في زيادة الوزن أو اختلال توازن السكر في الدم

البديل الصحى: الأرز البني

الأرز البني هو أبسط وأكثرها وضوحا بديلا للأرز الأبيض، بعد كل شيء ، الأرز البني هو مجرد أرز أبيض لم تتم معالجته بنفس القدر، إنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن مقارنةً بالأرز الأبيض ، لذا فإنك تحصل على المزيد من الطعام.