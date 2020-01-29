شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى أعراض الإصابة بالنزيف الداخلى وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النزيف الداخلي يعد من الأمراض غير المرئية التي تتسبب في تعرض الأشخاص للموت في حالة عدم العلاج، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وفقا لموقع " medicinenet".

ما هو النزيف الداخلي؟

هو تعرض أحد مناطق الجسم للنزيف الداخلي، ويعد هذا النزيف غير مرئي، ويحدث نتيجة داخل الأنسجة أو الأعضاء، وتعد العين والقلب والعضلات والمفاصل، هم أكثر الأماكن عرضة للإصابة بالنزيف الداخلي.

وأكد التقرير، أن الإصابة بالنزف الداخلي قد يكون من الأمور الصعبة في التشخيص، لأنه يحتاج إلى عدد ساعات طويلة، بعد نزول كميات كبيرة من الدم.

ما هي أعراض الإصابة بالنزيف الداخلي؟

هناك العديد من الأعراض التي تؤكد وتشير إلي الإصابة بالنزيف الداخلي، ومنها:

-يتعرض الأشخاص المصابين بالنزيف الداخلي إلي الشعور بالصداع.

-عدم القدرة علي حركة الرقبة أي الإصابة بتصلب الرقبة.

-التشوش في الرئوية يعد من أبرز الأعراض.

-ضعف البصر.

-الشعور الدائم بالإرهاق والتعب.

-ضيق في التنفس.

-الإصابة بانخفاض نسبة ضغط الدم.

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-التعرض للإصابة أو ظهور دم في البراز.

-نزول الدم في البول.



اعراض النزيف الداخلي

ما هي أسباب الإصابة بالنزيف الداخلي؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالنزيف الداخلي، ومنها:

-الحالة النفسية السيئة تعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالنزيف الداخلي.

-الإصابة بكسر العظام يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة.

-في بعض الأحيان الحمل يكون السبب.

-التعرض للإصابة بالنزيف بعد العملية الجراحية.

-تناول الكحوليات يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة.

-الأشخاص الذين يعانون من خلل في بعض بروتينات الجسم والتي تزيد فرص الإصابة بالجلطات.



اسباب النزيف الداخلي

ما هو علاج النزيف الداخلي؟

إذا كان النزيف الداخلي خفيف فهذا الأمر يعد علامة علي ضرورة أخذ قسط كافي من الراحة، وتناول السوائل الكثيرة، أما إذا كان كثير وهذا الأمر يعد من الأمور التي تستلزم تناول فيتامين ك، مع بعض الأدوية التي تساهم في الشفاء.