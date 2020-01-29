عادات يومية تحرمنا من فقدان الوزن

الأربعاء 29 يناير 2020

يفشل كثيرون في حرب فقدان الوزن، بسبب بعض الممارسات والعادات التي لا ينتبهون إليها، مما يعيق جهودهم في خسارة الوزن.



وقد وضح أخصائي تغذية يدعى "ريك هاي" أن هناك بعض الأمور اليومية التي نقوم بها وتسبب عدم فقداننا للوزن كما نرغب، بحسب الموقع المتخصص "طب ويب".

وأشار أخصائي التغذية، أن هناك أربعة أمور أساسية تعيق فقدان الوزن، والتي تشمل تناول القهوة، وهذا بالطبع لا يعني أن تناولك لكوب واحد من القهوة سيعيق فقدانك للوزن.

لكن يجب عدم الإكثار من تناول القهوة، فالقيام بذلك يساهم في انخفاض مستوى السكر في الدم، والذي يسبب بدوره اعتقاد الدماغ بأن عليك تناول الطعام لاستعادة المستويات الطبيعية من السكر في الجسم، أي أننا نتناول كمية أكبر من الطعام في هذه الحالة.

وتعتبر الرياضة المكثفة أحد الأسباب التي تحول دون خسارة الوزن، توضيح ذلك وفقًا لأخصائي التغذية، عندما نتناول الطعام، يقوم الجسم بحرق الكربوهيدرات أولًا لاستخدامها كطاقة، وبعد الانتهاء منها، يتوجه الجسم لحرق الدهون، إلا أن العملية تصبح أكثر تعقيدًا.

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ويكمن الحل، في ممارسة الرياضة باعتدال، وينصح بالابتعاد عن تلك الرياضات الشديدة والمكثفة.

يضاف أيضا لهذه الأسباب تناول الموالح، فالصوديوم ضروري للجسم من أجل السيطرة على كمية الماء الموجودة فيه، فكلما زادت مستويات الصوديوم ارتفعت كمية الماء المتراكمة، والتي لا يتم إفرازها من خلال البول، مما يسبب انتفاخ الجسم.

وهذا لا يعني قطع الصوديوم بتاتًا من الطعام، لكن حدد كمياته المستهلكة.

أيضا المياه الفوارة، ففي دراسة نشرت مؤخرا، وجدت أن أوكسيد الكربون في المشروبات الفوارة يؤثر على الوزن من خلال زيادة إفراز هرمون الجريلين.

وهذا الهرمون يعرف باسم هرمون الجوع، ويتم إنتاجه في المعدة، ويسبب زيادة الشهية.