الإمارات تعلن أول إصابة بـ"كورونا".. وتؤكد: الحالة مستقرة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، عن تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الإمارات اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت وزارة الصحة الإماراتية على أن مراكز التقصي الوبائي في البلاد تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.

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وأكدت أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد بـ"شيطان"، مشددا على أن بلاده واثقة من الانتصار في المعركة الخطيرة التي تخوضها ضد المرض الغامض، وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.

وقال بينغ لمدير منظمة الصحة العالمية: "الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ"، مستطردا: "لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الفيروس".

ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني قوله إنه يعتقد أن "مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم هادئ وموضوعي وعقلاني من منظمة الصحة والمجتمع الدولي".