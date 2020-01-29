شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب ألم الركبة وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الركبة من المشاكل الشهيرة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بالتهابات شديدة مثل التهاب المفاصل والنقرس وقد يكون نتيجة تمزق الأربطة أو الغضروف، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسباب متعددة للإصابة بألم الركبة وهى:

أسباب ألم الركبة

1:اصابة الرباط الصليبى الأمامى، يسبب ألم شديد فى الركبة.

2:الكسور، يمكن أن تتعرض الركبة للكسر خلال التصادمات أو السقوط والتعرض للحوادث، مما يسبب تمزق وكسر فى الركبة.

3:تمزق الغضروف الهلالى، يتشكل الغضروف الهلالى من غضروف مطاطى قوى، يعمل على امتصاص الصدمات بين عظمة الساق وعظمة الفخد، يمكن أن يتعرض للتمزق إذا تعرضت للالتواء وخصوصا مع تحميل الوزن.

4:الالتهاب الكيسى للركبة، وهى عبارة عن أكياس صغيرة من السوائل والتى تحمى الجزء الخارجى من مفصل الركبة بحيث تنزلق الأوتار والأربطة بسلاسة على المفصل.

5:التهاب الوتر، يؤثر على عظمة الفخد ويسبب ألم الركبة .

كما يوجد بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بألم الركبة ومنها

عوامل تزيد من خطر الإصابة بألم الركبة

1: زيادة الوزن، والسمنة المفرطة تسبب ضغط على الركب وألم شديد بها.

Advertisements

2:ضعف مرونة العضلات أو ضعف قوتها، يسبب ألم فى الركبة.

3:العنف الشديد أثناء ممارسة التمارين الرياضية قد يؤثر على الركبة.

وذكر الموقع بعض النصائح التى يجب اتباعها لتخفيف ألم الركبة ومنها:

نصائح لتخفيف ألم الركبة

1:تجنب زيادة الوزن والتخلص من السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم ، وذلك عن طريق الامتناع عن تناول الأطعمة الدهنية واستبدالها بالخضروات والفواكه.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية الخاصة بعضلات الركبة، ولكن تحت اشراف الطبيب منعا لحدوث أى مشاكل.

3:عمل كمادات على الركبة لتخفيف الألم والالتهاب والتشنجات.