شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار شرب القهوة على الريق ارتفاع هرمون التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر القهوة مشروبًا شائعًا بحيث تأتي مستويات استهلاكه في المرتبة الثانية بعد الماء في بعض البلدان، بالإضافة إلى المساعدة في الشعور باليقظة والتخلص من التعب وقد يحسن الكافيين في القهوة الحالة المزاجية، ووظيفة الدماغ، وأداء التمارين، قد يعزز أيضًا فقدان الوزن ويحمي من أمراض مثل داء السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وأمراض القلب وفقًا لتقرير لموقع healthline

يستمتع الكثير من الناس بشرب القهوة أول شيء في الصباح ومع ذلك، يؤكد بعض الخبراء أن تناوله على معدة فارغة قد يضر بالصحة.

تسبب مشاكل الجهاز الهضمى

تظهر الأبحاث أن مرارة القهوة قد تحفز إنتاج حمض المعدة وتزيد من أعراض اضطرابات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، وتسبب حرقة المعدة، والقرحة، والغثيان، وحمض الجزر، وعسر الهضم.

فشرب كوب من القهوة على معدة فارغة ضار بشكل خاص لأنه لا يوجد طعام آخر لمنع الحمض من إتلاف بطانة المعدة.

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ترفع مستويات هرمون التوتر

شرب القهوة على معدة فارغة قد يزيد من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، يتم إنتاج الكورتيزول بواسطة الغدد الكظرية ويساعد في تنظيم التمثيل الغذائي وضغط الدم ومستويات السكر في الدم ومع ذلك، فإن المستويات المفرطة بشكل مزمن يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية، بما في ذلك فقدان العظام وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

مستويات الكورتيزول تصل إلى الذروة بشكل طبيعي في وقت الاستيقاظ و تنخفض خلال اليوم، وتعود إلى الذروة مرة أخرى خلال المراحل المبكرة من النوم.

ومن المثير للاهتمام أن القهوة تحفز إنتاج الكورتيزول، وهكذا، يدعي بعض الناس أن تناوله أول شيء في الصباح، عندما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة بالفعل، يمكن أن يكون خطيرًا.

آثار جانبية محتملة أخرى

قد يكون للقهوة أيضًا بعض الآثار الجانبية السلبية، بغض النظر عما إذا كان تناولها على معدة فارغة أو لا يمكن أن يكون الكافيين مدمنًا، وقد تجعله الوراثة لدى بعض الأشخاص أكثر حساسية له، ذلك لأن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يغير كيمياء الدماغ، ما يتطلب كميات أكبر من الكافيين تدريجيًا لإنتاج التأثيرات نفسها.

شرب كميات زائدة قد يؤدي إلى القلق، والأرق، وخفقان القلب، وتفاقم نوبات الهلع، قد يؤدي أيضًا إلى الصداع والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأفراد.