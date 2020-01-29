شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الأنيميا بالحبوب والفيتامينات والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم أو الإصابة بالأنيميا يعد من الأمراض المنتشرة كثيرة، ولها العديد من الأسباب، ولكن العلاج هو الحل الأمثل الذي يساهم في التخلص وعلاج هذه المشكلة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم وأفضل سلب وطرق العلاج التي تساهم في علاج الأنيميا، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير أن هناك العديد من العوامل الخطيرة التي تزيد من فرص الإصابة بالأنيميا، ومنها تناول نظام غذائي فقير لا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كفيتامين ب12، والحديد.

علاج الأنيميا

كما أوضح التقرير أن الإصابة باضطرابات في المعدة والأمعاء يعد من الأمور التي تقلل فرص امتصاص المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم وتحتاجها كرات الدم الحمراء التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالأنيميا.

وأشار التقرير، أن الدورة الشهرية الغزيرة تعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالأنيميا، وأيضا الحمل لامرأة لا تتناول الفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال هذه الفترة الحرجة في التي تمر بها النساء، وخاصة حمص الفوليك.

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وأيضا أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الأشخاص مرضي الأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي أو الإصابة بالتقرحات أو فقدان مخزون الحديد بالجسم، كما أن العامل الوراثي له دور كبير في تحديد فرص الإصابة.

كما قدم التقرير بعض المضاعفات الصحية التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالأنيميا، ومنها الشعور الدائم بالإرهاق والتعب وعدم القدرة علي الحركة أو القيام باي نشاط، أما إذا كانت المصابة بالأنيميا حامل فهذا يزيد من فرص تعرض الجنين للتشوهات أو الولادة البكرة.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا يزداد فرص الإصابة بمشاكل في القلب، وهذا يتسبب في زيادة ضربات القلب، كما أن الأشخاص المصابون بها دون الخضوع لعلاج فهذا يعد من الأمور التي تزيد التعرض للوفاة المبكر.

علاج الأنيميا

هناك العديد من طرق علاج الأنيميا، ومنها:

-تناول نظام غذائي غني بالحديد وفيتامين ب12، وأيضا تناول الحبوب المعوض لهذه العناصر الهامة، ولذا عليك تناول السبانخ والجرجير واللحوم الحمراء والعديد من العناصر الغذائية الأخري الهامة، ولكن يجب تناول أيضا الحبوب، فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في علاج الأنيميا.