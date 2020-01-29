تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى لندن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الطبقة الأولى : طحين : كوب ونصف

السكر البني : نصف كوب

الزبدة : 100 غراماً - مقادير الطبقة الثانية : الزبدة : 100 غراماً

السكر البني : ملعقة كبيرة

القشطة : علبة

العسل : ربع كوب - مقادير التغليفة : الشوكولاتة : كوب (ذائبة) Advertisements الطريقة: اخلطي السكر والزبدة في قدر حتى يذوب السكر.

أضيفي الطحين وحركي حتى تمتزج المكونات.

ضعي الخليط في في بايركس أو طبق الفرن ورصيها جيداً لعمل القاعدة.

لتحضير الطبقة الثانية: اخلطي الزبدة والسكر البني في قدر على نار متوسطة.

أضيفي العسل والقشطة وحركي حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج كثيفاً.

صبي المزيج فوق قاعدة الحلى واتركيه ليبرد.

صبي الشوكولاتة الذائبة فوق المزيج وأدخلي الطبق الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم ثم قطعيه مربعات وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت بودينغ الشوكولاتة

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