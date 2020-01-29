تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم المانغو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للتزيين : مانغو : نصف حبة (مُقطَّع إلى قطع صغيرة) - مانغو : 4 حبات (ناضج / مُقطَّع إلى قطع صغيرة)

- العسل : نصف كوب

- الماء : نصف كوب الطريقة: Advertisements تُفرد قطع المانغو على صينيَّة مُبطَّنة بطبقتين من ورق الخبز، فتُغلَّف الصينيَّة بورق الألمنيوم، وتُحفظ في المجمدة لليلة كاملة.

تُضاف الفانيليا المُثلَّجة إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي، مع الماء والعسل. تُضرب المكوِّنات على سرعة سريعة، حتَّى يتشكَّل خليط ناعم القوام.

يُثلج الخليط في المجمدة لساعة، ثمَّ يُقدَّم مُزيَّنا بفرم المانغو. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم مانجو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف اللوز بالعسل

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