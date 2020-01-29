تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم بالأوريو

المقادير

- للكريما الثقيلة :

كريمة : مغلفين (سريعة التحضير)

حليب : كوب (سائل)

بودرة الجيلاتين : ملعقة صغيرة

ماء ساخن : كوب

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (سائلة)

- للآيس كريم :

كريمة : 2 كوب (ثقيلة)

حليب مركز محلى : نصف كوب

بسكويت : 12 حبة (بسكويت ساندويش الشوكولاتة المحشو اوريو، مفرومًا / حبَّات إضافيَّة للتزيين)

الطريقة:

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لتحضير الكريما الثقيلة: يُذاب الجلاتين في الماء الساخن. يُضاف مُغلَّفا الكريما سريعة التحضير إلى وعاء، مع الحليب، فيُستخدم شريط الخلَّاط الكهربائي في الخفق لأربع دقائق، بُغية تحويل المكوِّنين المذكورين إلى خليط ناعم القوام. ثمَّ، تضاف الفانيليا السائلة والجيلاتين المُذاب إلى الخليط، مع الاستمرار في الخفق لدقيقة. يُحفظ الخليط في الثلَّاجة لثلاث ساعات، مع مُلاحظة أن قوامه تحوَّل إلى ثقيل، بعد انقضاء الوقت المذكور.

للـ"آيس كريم": يُضاف كوبان من الكريما الثقيلة المبرَّدة إلى وعاء الخلَّاط، مع الحليب المكثَّف المُحلَّى وجبن الكريما، وفرم البسكويت. تُضرب المكوِّنات على سرعة سريعة حتَّى يتشكَّل خليط ناعم القوام.

يُنقل الخليط إلى وعاء خاصٍّ بالثلَّاجة، ويُحفظ بالمجمدة لنحو أربع ساعات.

يُقدَّم الـ"آيس كريم" بعد انقضاء الوقت المذكور، مُزيَّنًا بالبسكويت المفروم.

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