تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الأوريو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت أوريو : عبوة (مفتت)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بودينغ : 2 عبوة

- جبن كريمي : عبوة

- سكر البودرة : كوب

- كريمة : 2 كوب

- حليب : 2 كوب

- الزبدة : 50 غم الطريقة: اخلطي الحليب والبودينج حتى يصبح سميكًا، وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يجمد.

أضيفي الكريمة المخفوقة واخلطي حتى يصبح المزيج هش.

اخفقي الزبدة في الخفاقة الكهربائية والجين الكريمي والفانيليا على سرعة متوسطة حتى يصبح طري.

أضيفي السكر البودرة واخلطي حتى تمتزج المكونات ويصبح المزيج ناعم.

أضيفي مزيج الجبن الكريمي لخليط البودينج والكريمة واخلطي.

في أكواب، ضعي طبقة من الأوريو المفتت ثم طبقة من خليط الجبن الكريمي وثم طبقة أخرى من الأوريو ثم الكريمة حتى نفاذ الكمية يمكنك عمل من 3 إلى 4 طبقات. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البسكويت بالشيكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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