تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 3 اكواب

- الزيت : كوب

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة

- الموز : 4 حبات

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: اهرسي الموز في طبق حتى يصبح ناعماً.

اخفقي البيض في المضرب الكهربائي مع الفانيلا والسكر والزيت حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

انخلي الطحين مع القرفة والبيكنج باودر في طبق.

أضيفي الموز المهروس لخليط الزيت والسكر والبيض ثم أضيفي خليط الطحين وامزجي حتى تتجانس المكونات.

جهزي صينية كب كيك وبطنيها بالورق المخصص لها.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

صبي خليط الكب كيك في أكواب الكب كيك لحوالي نصفها.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة.

ازيلي الكب كيك من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كانتلوب بالموز طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

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