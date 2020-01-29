تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الجزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- حليب : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الجزر : 2 كوب (مقشر ومبشور) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي البيض والسكر والفانيلا والزيت في الخفاقة الكهربائية لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط هشاً وكريمياً.

اخلطي الطحين مع القرفة والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.

أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع الحليب لخليط السكر والبيض والزيت مع استمرار الخفق.

أضيفي الجزر المبشور واخلطي حتى تتجانس المكونات.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن المحمى مسبقاً لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق.

ضعي الكيك في طبق التقديم وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

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