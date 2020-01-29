تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفستق

المقادير

- لتحضير الكيك :

دقيق : 200 غم

البيض : 3 حبات

سكر البودرة : 200 غم

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

فستق حلبي : 150 غراماً (مجروش)

الزبدة : 150 غراماً (ليّنة)

لبن زبادي : 120 غراماً

حبهان : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- لتحضير الصلصة :

ليمون : 1 حبة (قشر لايم / مبشور)

عصير لايم : 2 حبة

سكر : كوب

الماء : نصف كوب

- للتزيين :

فستق حلبي : 80 غراماً (مجروش خشن)

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الطريقة:

تحضير الكيك: غلّفي صينية كيك دائرية بورق الزبدة.

حمّي الفرن على حرارة 170 درجة مئوية.

في الخلاط الكهربائي، ضعي الدقيق والسكر البودرة والبايكنغ باودر والفستق الحلبي المجروش والزبدة اللينة والحبهان والبيض والفانيليا.

اخلطي المكونات على سرعة متوسطة لحوالي الدقيقة.

أضيفي اللبن الزبادي، ثم اخلطي من جديد لـ30 ثانية.

اسكبي الخليط في القالب وامرغيه ليكون متساوياً.

أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة أو حتى ينضج، واتركي الكيك يبرد.

لتحضير الصلصة: في قدر، ضعي السكر مع عصير اللايم والسكر.

ضعي القدر على النار مع التحريك من وقت لآخر بواسطة ملعقة خشبية واتركيه يغلي لحوالي 5 دقائق.

أضيفي قشر اللايم المبشور واخلطي لدقيقتين.

أخرجي الكيك من القالب وضعيه على طبق التقديم، ثم اسكبي الصلصة فوق الكيك.

زيّني بالفستق واتركي الكيك ليبرد.

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