تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- سكر : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- كرز أحمر : كوب (مجفف)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: سخني الفرن على حرارة 160 درجة.

ادهني صينية الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر واتركيه جانباً.

اخفقي الزبدة والسكر لمدة 3 دقائق حتى يصبح المزيج هشاً.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي جيداً.

أضيفي الطحين واخفقي جيداً.

أضيفي الكرز وحركي المزيج.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه للفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

ضعي الكيك في طبق التقديم ورشي السكر البودرة وقطعيها وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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