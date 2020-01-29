تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الكرمبل : الزبدة : نصف كوب (باردة ومقطعة مكعبات)

طحين : ثلاث أرباع الكوب

سكر البودرة : ثلث كوب - مقادير الحشوة : جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

سكر : نصف كوب - مقادير الكيك : طحين : 2 كوب

ملح : نصف ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

الزبدة : نصف كوب (طرية بحرارة الغرفة)

سكر : ثلاث أرباع الكوب

البيض : 2 حبة

بشر الليمون : 2 ملعقة صغيرة

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

حليب : نصف كوب

عصير الليمون : ثلث كوب (طازج) Advertisements الطريقة: سخني الفرن على حرارة 325 درجة.

ادهني صينية مقاس 9 انش بالزبدة ورشة طحين.

لتحضير الكرمبل: اخلطي الطحين مع الزبدة والسكر في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج مثل الفتات كما يمكنك استحدام اليد واتركيه جانباً.

لتحضير حشوة الجبن الكريمي: اخفقي الجبن مع السكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً واتركيه جانباً.

لتحضير الكيك: اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر في وعاء.

اخفقي الزبدة وبشر الليمون والسكر بالخقاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط هشاً وكريمياً.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي.

أضيفي الحليب وعصير الليمون واخلطي ثم أضيفي مزيج الطحين واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة ثم وزعي مزيج الجبن الكريمي المجهز فوق خليط الكيك.

انثري خلطة الكرمبل المحضرة سابقاً فوق الجين وأدخلي الصينية للفرن لمدة 40 دقيقة.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق.

انقلي الكيك لطبق التقديم وقطعيه وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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