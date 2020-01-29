عرفي على طريقة إعداد وتحضير رز أبيض

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز : 3 اكواب (متوسط أو قصير الحبة)

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 3 اكواب الطريقة: 1. اغسلي الأرز ثم انقعيه بالماء الساخن لمدة 15 دقيقة ثم صفيه. 2. سخني السمن في قدر غير لاصق على نار عالية ثم خففي النار أضيفي الأرز المصفى والملح وقلبيه لمدة 5 دقائق. 3. أضيفي الماء المغلي وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب الماء وينضج. Advertisements 4. ازيلي الغطاء وحركي الأرز بخفة بواسطة الشوكة ثم اسكبيه في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب ايدام الخضار أو الدجاج أو اللحم حسب الرغبة.ت قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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