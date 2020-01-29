تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 1 كيلو (مقطّع إلى مكعبات)

- معكرونة : علبة (صغيرة الحجم / مسلوقة)

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 4 حبات (مفرومة فرماً ناعماً)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطّعة إلى مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الماء : نصف كوب

- بهار دجاج : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- القرفة : عود

- لومي : 1 حبة الطريقة: 1. في قدر، حمّي الزيت وقلّي البصل. 2. نكّهي بالملح والفلفل الأسود واخلطي حتى تذبل البصلة. 3. أضيفي الدجاج ونكّهي بالكركم والكاري وبهارات الدجاج والقرفة واللومي. 4. اخلطي حتى يتغير لون الدجاج. Advertisements 5. أضيفي الثوم والفليفلة الخضراء والطماطم ومعجون الطماطم والماء. 6. اخلطي حتى تنضج المكونات تماماً. 7. أضيفي المكرونة المسلوقة واخلطي لحوالي 5 دقائق ثمّ قدّمي الطبق. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة الدجاج روستو لحم محمر بالبطاطس والطماطم

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