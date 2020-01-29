تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية البطاطس باللحم

المقادير

- البطاطس : 5 حبات (متوسطة الحجم / شرائح)

- اللحم : 500 غراماً (مقطع)

- سمن : 4 ملاعق كبيرة (أو زيت ذرة)

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم / جوانح)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- فلفل أخضر حلو : 1 حبة (متوسط الحجم / شرائح)

- الفلفل الأخضر : 2 قرن (شرائح)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهار مشكل : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (أو زعتر مجفف)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة)

الطريقة:

1. سخني الفرن على درجة حرارة ٢٠٠، أحضري طبق فرن أو صينية عميقة، متوسط الحجم، ضعي البطاطس في الطبق. اتركيه جانباً.

2. في مقلاة واسعة سخني السمن جيداً ثم شوحي اللحم ليصبح غامق اللون.

3. أضيفي البصل، الثوم وقلبي ليصبح البصل غامق اللون.

4. أضيفي الفلفل وقلبي ليختلط مع اللحم.

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5. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، البهار، الكزبرة، الكركم، البابريكا، الأوريجانو، معجون الطماطم والطماطم، وقلبي لتختلط كل المكونات مع بعضها.

6. ضعي خليط اللحم فوق البطاطس، يمكنك إضافة كوبين من الماء وذلك حسب نوع اللحم.

7. غطي الطبق بورق الأولمنيوم سميك ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة لينضج اللحم، أبعدي الورق ثم اتركي الطبق بالفرن لبضع دقائق ليتحمر.

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