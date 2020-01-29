تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فيليه اللحم : 1 كيلو (مقطع مكعبات)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الجزر : 3 حبات (مقشر ومبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة (لطهي اللحم)

- ملح : ملعقة صغيرة (لطهي الأرز)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي : 2 كوب (أو طويل الحبة)

- الماء : 3 أكواب ونصف

- ماء ساخن : كوب وثلاثة ارباع الكوب (لطهي اللحم)

- ورق غار : 2 ورقة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الثوم : رأس الطريقة: سخني قدر سميك واسع على نار عالية.

أضيفي الزيت واللحم وقلبي حتى يصبح اللحم بني اللون.

خففي النار وأضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى ثم أضيفي الجزر والملح والفلفل والبابريكا والكمون وورق الغار وقلبي لمدة 5 دقائق على النار.

أضيفي الماء وغطي القدر واتركيه على النار لمدة 45 دقيقة حتى ينضج اللحم ويصبح طرياً.

اغسلي الأرز البسمتي وصفيه.

أضيفي الأرز فوق اللحم في القدر وأضيفي باقي كمية الماء والملح واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الأرز الماء.

قطعي رأس الثوم وضعيه في وسط القدر فوق الأرز ثم وزعي الكزبرة المطحونة واصنعي حفر في الأرز بواسطة ملعقة وغطيه واتركيه على النار المنخفضة لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.

ازيلي رأس الثوم وورق الغار وحركي المزيج بالشوكة.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريكة باللحم والبازيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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