القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفريكة : كوب (خشنة / مغسولة ومصفاة)

- فيليه اللحم : 500 غراماً (شرائح)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- سمن : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البهار الحلو : ربع ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- لوز : ربع كوب (محمص مقلي)

الطريقة: سخني الزيت والسمن في قدر غير لاصق على النار.

حمري البصل وشرائح اللحم لمدة 3 دقائق حتى يصبح اللحم بنياً ويطرى البصل.

أضيفي البازيلا ثم الفريكة.

أضيفي الماء والملح والفلفل والبهار واتركي المزيج حتى يغلي.

غطي القدر وخففي النار واتركيها لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الفريكة واللحم.

اقلبي القدر في طبق كبير للتقديم وزينيها باللوز المقلي وقدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو اللبن الزبادي حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبازيلاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريكة باللحم والبازيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.