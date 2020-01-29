تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة البطاطس بالتونة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- التونا : 150 غراماً
- البطاطس : 3 حبات متوسطة
- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة
- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- بقدونس : ربع كوب (مفروم)
- البصل : نصف حبة (مفروم)
- جبنة : نصف كوب (مبشورة)
- البيض : 3 حبات
- دقيق : نصف كوب
- بقسماط : ثلاث أرباع الكوب
- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)
الطريقة:
1- قشّري البطاطس وضعيها في قدر الضغط، وأغلقي القدر وضعيه على حرارة مرتفعة. عندما يتصاعد البخار، خففي النار واطهي البطاطس لـ10 دقائق حتى تنضج.
2- انقلي قطع البطاطس إلى وعاءٍ كبير ثمّ أضيفي الزبدة، اهرسي البطاطس واخلطي المكوّنات جيّداً.
3- أضيفي الثوم البودرة مع الملح والفلفل واخلطي من جديد.
4- أضيفي التونة إلى الخليط مع البقدونس، والجبن، والبصل واخلطي من جديد المكوّنات حتّى تتمازج.
5- اخفقي بيضة ثمّ أضيفيها إلى وعاء البطاطس والتونة وامزجي جيّداً.
6- شكّلي بيديك الخليط على هيئة كرات ثم صفّيها في صينية وأدخليها إلى القسم الأعلى من الثلاجة لحوالي 15 دقيقة.
7- اخفقي البيضتين المتبقيتين في وعاءٍ وضعي في وعاءٍ ثانٍ الدقيق وفي وعاءٍ ثالث البقسماط.
8- غمّسي الكرات بالدقيق ثمّ بالبيض ومن بعدها بالبقسماط.
9- سخّني الزيت في قدر على النار ثمّ اقلي كرات البطاطس بالتونة حتّى تصبح ذهبية اللون.
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