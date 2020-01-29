تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة البطاطس بالتونة

المقادير

- التونا : 150 غراماً

- البطاطس : 3 حبات متوسطة

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- البصل : نصف حبة (مفروم)

- جبنة : نصف كوب (مبشورة)

- البيض : 3 حبات

- دقيق : نصف كوب

- بقسماط : ثلاث أرباع الكوب

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)

الطريقة:

1- قشّري البطاطس وضعيها في قدر الضغط، وأغلقي القدر وضعيه على حرارة مرتفعة. عندما يتصاعد البخار، خففي النار واطهي البطاطس لـ10 دقائق حتى تنضج.

2- انقلي قطع البطاطس إلى وعاءٍ كبير ثمّ أضيفي الزبدة، اهرسي البطاطس واخلطي المكوّنات جيّداً.

3- أضيفي الثوم البودرة مع الملح والفلفل واخلطي من جديد.

4- أضيفي التونة إلى الخليط مع البقدونس، والجبن، والبصل واخلطي من جديد المكوّنات حتّى تتمازج.

5- اخفقي بيضة ثمّ أضيفيها إلى وعاء البطاطس والتونة وامزجي جيّداً.

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6- شكّلي بيديك الخليط على هيئة كرات ثم صفّيها في صينية وأدخليها إلى القسم الأعلى من الثلاجة لحوالي 15 دقيقة.

7- اخفقي البيضتين المتبقيتين في وعاءٍ وضعي في وعاءٍ ثانٍ الدقيق وفي وعاءٍ ثالث البقسماط.

8- غمّسي الكرات بالدقيق ثمّ بالبيض ومن بعدها بالبقسماط.

9- سخّني الزيت في قدر على النار ثمّ اقلي كرات البطاطس بالتونة حتّى تصبح ذهبية اللون.

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