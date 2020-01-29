تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي بطاطس

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- البطاطس : 1 كيلو (متوسطة الحجم)
- لحم مفروم : 150 غراماً
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مفروم)
- ملح : 2 ملعقة صغيرة
- سبع بهارات : ملعقة صغيرة
- دبس الرمان : ملعقة كبيرة
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة (ممزوج بملعقة كبيرة ماء ساخن)
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- الزيت : 2 كوب (للقلي)
- الماء : 2 كوب
- الثوم : 10 فصوص (مقشر)
الطريقة:
1- قشّري البطاطس وأفرغيها بواسطة المنقار الخاص بالكوسا، احرصي على عدم إحداث الثقوب.
2- حمّي زيت القلي في قدر عميق وقلّي البطاطس حتى يشقرّ لونها ثمّ اتركيها جانباً على محارم ورقيّة حتى تبرد.
3- في مقلاة، حمّي ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وقليّ البصلة المفرومة حتى تذبل.
4- أضيفي اللحم المفروم مع ملعقة صغيرة من الملح والسبع بهارات، اسكبي دبس الرمان وحرّكي جيداً حتى ينضج اللحم.
5- احشي حبّات البطاطس بمزيج اللحم ثمّ ضعي في كلّ رأس فصّ ثوم.
6- ضعي البطاطس المحشوّة في صينية فرن مع الزيت النباتي المتبقي.
7- اسكبي الماء ثمّ أضيفي معجون الطماطم.
8- نكّهي بملعقة صغيرة من الملح ثمّ ضعي الصينية على نار متوسطة حتى تغلي.
9- غلّفي الصينية بورقة قصدير واتركيها مجدداً على النار لـ20 دقيقة أو حتى تثخن الصلصة قليلاً ثمّ قدّمي الطبق ساخناً.
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