تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالجبن الشيدر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : 600 غراماً

- بقسماط : ثلث كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)

- البيض : 1 حبة

- الماء : 2 ملعقة كبيرة

- جبن الشيدر : 170 غم (مقطع مكعبات صغيرة)

- صوص المعكرونة الجاهز : 2 كوب

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة الطريقة: سخني شواية الفرن على حرارة متوسطة.

بطني صينية الفرن بورق القصدير وادهني الصينية بالزيت النباتي.

اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط والملح والفلفل وبودرة الثوم والأوريغانو والبيضة والماء في وعاء جيداً حتى تمتزج المكونات.

اصنعي كرات متوسطة الحجم ثم بسطي الكرات واحشيها بمكعب من الجبن وأغلقيها على شكل كرة.

ضعي الكرات في الصينية المجهزة واشويها لمدة 10 دقائق حتى تصبح بنية اللون.

ضعي كرات اللحم في مقلاة وزعي صوص المكرونة عليها وسخنيها لمدة 10 دقائق.

ضعيها في طبق التقديم ووزعي البقدونس عليها وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

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