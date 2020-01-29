تعرف علي أهم وأبرز فوائد عصير الليمون

الليمون واحد من أبرز الحمضيات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى، لذلك فهو مفيد فى فصل الشتاء منعا لإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.وحسب ما ذكره موقع edisoninst فإن تناول عصير الليمون دافئا أو باردا على الريق له فوائد صحية عديدة وهى:

فوائد تناول عصير الليمون صباحا على صحة الجسم

1:يحتوى عصير الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من الفيروسات والعدوى، كما أن عصير الليمون الدفئ كل صباح يساعد على توازن درجة الحموضة فى الجسم.

2: تناول عصير الليمون يوميا على الريق يعمل على مكافحة الالتهابات وازالة السموم والجراثيم من الجسم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

3:يحتوى عصير الليمون على العديد من الخصائص التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح، فهو مصدر غنى بفيتامين سى والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم.

4:يساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا ومشاكل الجهاز التنفسى، نظرا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر مضادة للالتهاب والفيروسات.

5:يعتبر الليمون من أفضل الطرق التى تعمل على تطهير الكبد وطرد السموم والجراثيم من الجسم، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص المضادة للالتهاب ومنها التهاب الجهاز التنفسى والحلق واللوزتين.

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فوائد تناول عصير الليمون صباحا على صحة البشرة

1:تناول عصير الليمون على الريق يعالج مشاكل البشرة ويعمل على نضارتها وجمالها.

2:يعالج مشاكل البشرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة، سواء عن طريق تناول عصير الليمون صباحا أو استخدام الليمون ماسك مع الترمس والعسل الأبيض ووضعه على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم غسله بالمياه الفاترة.

3: تناول عصير الليمون صباحا يجدد نشاط البشرة وحيويتها ويحميها من البثور والجفاف.

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