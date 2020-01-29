دراسة تؤكد أن ستات البيوت أكثر عرضة للأكتئاب

على الرغم من أن النساء ربات المنزل يكون أقل عرضة للاحتكاك بالناس وضغوط العمل مثل النساء العاملات، إلا إنهن قد يكن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب لأسباب عديدة نسردها فى التقرير التالى، ونتعرف أيضاً على أعراض الاكتئاب والحزن الشديد الذى تشعر به ربات المنزل مقارنة بالنساء العاملات، وذلك بحسب ما أوضح تقرير لموقع "psycom".

ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب مؤخرًا لأكثر من 60 ألف امرأة أمريكية، من الأرجح أن تكون الأمهات غير العاملات أكثر إصابة بالغضب والحزن بسبب الأطفال الصغار، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بنظرائهم العاملين.

وذكر الاستطلاع إن الأمهات اللائي يبقين في المنزل ، حتى وإن لم يكن هناك أطفالاً، لا يزلن أسوأ حالاً من الأمهات العاملات.

قال لوريل ميلين، أستاذ طب الأسرة بكلية الطب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ومؤلف كتاب "حل الإجهاد الزائد": "كونك أم في المنزل يمكن أن يكون مرهقًا للغاية، فبخلاف رعاية الأطفال، هناك أيضًا الكثير من المهمات والأعمال المنزلية التى يجب القيام بها، وعندما تتراكم الأعمال لا يفهم الشريك الذي يعمل أحيانًا السبب.

وأضاف قائلاً: "ليس هناك الكثير للقيام به فقط بل غالبًا ما تكون نفس المهام متكررة، مما يجعل يومك ما يشبه تمامًا اليوم التالي دون انقطاع.

وبالنسبة للأمهات العاملات، هناك تحدٍ يتمثل في التوفيق بين هاتين المهمتين الرئيسيتين، ولكن الميزة هي أن كل مهمة منهما تعطي الأخرى بعض الاستراحة.

وقالت دانا دورفمان، أستاذ الطب النفسي، إن الأمهات اللائي يتنقلن بين الوظائف ورعاية الأطفال ربما يشعرون بالغيرة بعض الشيء من النساء في المنزل.

وأضافت الدكتور دورفمان: "لكن الأمهات اللائي يبقين في المنزل يميلون إلى الإبلاغ عن مشاعر العزلة وفقدان الهوية وفقدان التفاعل الاجتماعي، كما قد يكون من الصعب الشعور بالإنجاز عندما لا يمكن ملاحظة ذلك دائمًا."

علامات الاكتئاب عند النساء ربات المنزل

في حين أن هناك العديد من أنواع الاكتئاب، إلا أنها تشترك في عدة أعراض يمكن التعرف عليها.

-مشاعر مستمرة من الحزن واليأس والشعور بقلة القيمة أو الفراغ.

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-التهيج ، الإحباط ، أو الأرق.

-فقدان الاهتمام بالأنشطة أو الهوايات التي كانت ممتعة.

-صعوبة النوم.

-نقص الطاقة.

-صعوبة التفكير بوضوح أو التذكر أو التركيز أو اتخاذ القرارات.

-تغيرات الشهية أو الوزن.

-الأفكار المتكررة من الموت أو الانتحار.

-الصداع ، آلام المعدة ، أو آلام الظهر.

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