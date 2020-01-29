كورونا.. "الصحة العالمية" ترسل خبراء للصين لدراسة الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها سترسل خبراء إلى الصين، بهدف تبادل الخبرات حول فيروس كورونا الجديد، للتوصل إلى "رد عالمي" للالتهاب الرئوي الذي أودى بأكثر من 100 شخص.

واتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء "سيعملون مع زملائهم الصينيين حول تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود للتوصل إلى رد عالمي"، وفق ما أكدت المنظمة في بيان.

ويأتي ذلك بعد لقاءات جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ، والمدير العام للمنظمة تادروس أدناهوم جيبرييسوس.

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وأعلن تادروس: "وقف تفشي الفيروس في الصين والعالم أولوية قصوى لمنظمة الصحة العالمية"، مُرحباً بـ"جدية" عمل الصين في احتوائه.

وستطلع الصين المنظمة على مواد بيولوجية، وفق البيان، الذي أشار إلى أهمية المشاركة المستمرة للبيانات والدراسات حول الفيروس.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: "هذه التدابير ستساعد على تطور الفهم العلمي للفيروس، وتسهم في تطوير إجراءات طبية مضادة مثل اللقاحات والأدوية".

وتوجه فريق من المنظمة مطلع يناير/كانون الثاني إلى مدينة ووهان بؤرة الفيروس، والتي يقطنها 11 مليون شخص.

ورحب خبراء بردّ بكين السريع وشفافيتها حيال الفيروس، عكس ما حدث عند تفشي الفيروس المسبب لمتلازمة السارس عامي 2002 و2003 ما أدى إلى وفاة المئات في الصين.