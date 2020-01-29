شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون التهاب.. اعرفى الأسباب المختلفة لألم المبايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم المبايض من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على صحة المرأة وتسبب ألما شديدا أسفل البطن وعدم القدرة على التعايش بشكل طبيعى، قد يكون ذلك نتيجة الاصابة ببعض الالتهابات ووجود بكتيريا وعدوى أو تضخم المبايض ووجود بعض الأكياس عليها، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن أبرز أسباب ألم المبايض هى:

أسباب ألم المبايض:

1: الاصابة ببطانة الرحم المهاجرة، وهى من أبرز الاسباب التى تؤدى لألم المبايض وفيها تقوم خلايا الرحم بالنمو فى أماكن مختلفة مثل قناة فالوب والمبيضين، وتسبب إعياء شديد وألم وخصوصا فى منطقة أسفل البطن.

2:الإصابة بالتهاب الحوض، وهو عبارة عن عدوى شديدة فى الجهاز التناسلى عند النساء يؤثر على المبايض والرحم ويسبب ألم شديد بالمبيض وحرق فى البول ونزيف.

3:قد يسبب الحمل ألم فى المبيض، لذلك ينصح بالمتابعة مع الطبيب لوصف الأدوية المناسبة للحالة.

4: قد يسبب ألم خلل الجهاز المناعى التهاب وألم شديد فى المبايض.

5:وجود عدوى فى المسالك البولية تسبب ألم فى المبايض.

6: الاصابة بمرض تكيس المبايض، وهو من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير أو وجود ورم فى المبيض، يسبب ذلك ألم شديد لذلك لا بد من الفحص لمعرفة السبب وعلاجه فورا قبل حدوث أى مشاكل صحية أخرى.

كما ذكر الموقع بعض العلامات التى تظهر على المرأة وتدل على اصابتها بمشاكل فى والتهابات فى المبيض وهى:

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أعراض مشاكل والتهاب المبيض

1:يسبب التهاب المبيض ألم شديد اسفل البطن وعدم القدرة على تحمل الوجع وفى الغالب يكون بالقرب من منطقة الحوض.

2:صعوبة شديدة فى التبول ووجود حرق وألم.

3:من الاعراض التى تدل على وجود مشكلة فى المبايض ألم شديد عند الجماع.

4:افرازات مهبلية شديدة بروائح كريهة.

5:نزيف شديد بين فترات الدورة الشهرية.

6:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود بسبب الألم الشديد.