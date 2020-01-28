كورونا يضرب ألمانيا من جديد.. 3 إصابات جديدة في بافاريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 3 أشخاص جدد في ولاية بافاريا الألمانية، بفيروس كورونا، الثلاثاء، بحسب ما أكده متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ. وقال المتحدث إن هؤلاء الأشخاص الـ3 لهم علاقة بصاحب أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

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