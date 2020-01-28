فيروس كورونا.. اكتشاف إصابة رابعة في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا اكتشاف حالة إصابة رابعة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الثلاثاء.
وكان المريض الثالث يقيم في باريس، وتبين أنه قريب أحد شخصين تم التأكد من إصابتهما بالمرض في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، الجمعة الماضي، إن المرضى الـ3 الأوائل معزولون في مستشفيات، وتعمل السلطات على تحديد أشخاص آخرين ربما كانوا على اتصال بهم.
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