خبير صيني: انتشار "كورونا" قد يبلغ ذروته خلال 10 أيام

قال جونج نانشان، أحد أبرز الخبراء الصينيين في الأمراض التنفسية، إن انتشار فيروس كورونا الجديد، يصل إلى ذروته "خلال أسبوع أو 10 أيام" قبل أن ينحسر.



وتوفي حتى الآن 106 أشخاص في أنحاء الصين كافة، بينما وصل عدد الإصابات إلى 4500 إصابة، خاصة في مدينة ووهان ومحيطها في وسط البلاد.

وأوضح "نانشان"، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، الأربعاء، أن المرض "لن يتسع بشكل كبير".

وأضاف: "من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بموعد بلوغ المرض ذروة انتشاره. لكن يجب أن يحصل ذلك خلال نحو أسبوع أو 10 أيام".

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واشتهر "نانشان" في عمله لمكافحة متلازمة السارس التنفسية الحادة في عامي 2002 و2003 التي أسفرت عن مقتل 774 شخصا في العالم بينهم 648 في الصين.

وأعلن "نانشان" أن "معدل الوفيات بفيروس كورونا الجديد يواصل الانخفاض" في ظل جهود العاملين في القطاع الطبي، ورغم عدم وجود أي لقاح حتى الآن.

ومن جانبه، اعتبر جينج جوانج، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن "فيروس كورونا الجديد أكثر خداعا بالمقارنة مع السارس".

وانتشر الفيروس سريعا في ووهان "لسهولة الخلط بينه وبين الزكام العادي في حال لم تكن العوارض قوية"، بحسب ما أكد "جوانج" للقناة العامة "سي سي تي في".

واعتبر أن الوضع سيتحسن مع ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة التي "لا تشكل مناخا مواتيا لنمو الأمراض التنفسية المعدية".