شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة الأمعاء الكسولة وما طرق علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة الأمعاء الكسولة، وتسمى أيضًا الأمعاء البطيئة هي حالة من أعراض الإمساك وحركات الأمعاء المؤلمة، يستخدم بعض الأشخاص مصطلح متلازمة الأمعاء الكسولة خاصة لوصف الطريقة التي يتصرف بها الأمعاء بعد الاستخدام المتكرر للمسهلات وفى هذه الحالة يكون القولون بطيئًا في تحريك النفايات من خلال الجهاز الهضمي في جسم الانسان.

ووفقا لموقع healthline يمكن أن تكون متلازمة الأمعاء الكسولة مزمنة ، مع ظهور الأعراض إلى حد ما إن لم يكن دائمًا، لكن تغييرات نمط الحياة والتعديلات الغذائية يمكن أن تساعد في تحسين الأعراض.

ما الذي يسبب الاصابة بمتلازمة الامعاء الكسوله؟

في كل مرة تأكل فيها ، ترسل أعصابك إشارة إلى الجهاز الهضمي لبدء سلسلة من الأنشطة، تنقل العضلات في الجهاز الهضمي الطعام للأمام في حركة طول الموجة تسمى التمعج، ولكن يمكن حظر هذه الحركة أو أبطأ مما ينبغي أو لا تقلص قوي بما يكفي لتحريك الطعام للأمام.

ردود الفعل المتعلقة بالأمعاء يمكن أن تصبح أضعف أو أقل فعالية بسبب:

أنماط الأكل غير الصحية، اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي، متلازمة القولون العصبي ، الاعتماد على المسهلات.

قد تكون هناك أسباب أخرى لضعف العضلات كذلك، في بعض الأحيان يكون السبب بسيطًا مثل عدم وجود كمية كافية من الألياف أو الماء في النظام الغذائي.

طرق علاج متلازمة الامعاء الكسولةالتغييرات الغذائية

Advertisements

يمكن أن تحدث حركات الأمعاء المتأخرة أو الأبطأ بسبب نقص الألياف في نظامك الغذائي، يمكن لنظام غذائي يشدد على الفواكه والخضروات الطبيعية أن يسهل عملية الهضم.

تشمل المصادر الجيدة للألياف:

لوز وحليب لوز، الخوخ والتين والتفاح والموز، الخضروات مثل البروكلي ، القرنبيط، بذور الكتان ، بذور عباد الشمس ، وبذور اليقطين، يجب إضافة كوبين أو أربعة أكواب إضافية من الماء إلى الروتين اليومي.

قد يساعد أيضًا الحد من منتجات الألبان ، التي يصعب هضمها ، وكذلك التخلص من المخبوزات المبيضة والمعالجة والمحفوظة بشدة. تحتوي الآيس كريم ورقائق البطاطس والوجبات المجمدة على القليل من الألياف ، ويجب تجنبها.

الاقلال من تناول القهوة الذي يؤدي إلى جفاف الجهاز الهضمي ، قد يكون أيضًا وسيلة لتحقيق التوازن بين حركات الأمعاء.

استخدام المسهلات الطبيعية

المسهلات الصناعية يمكن أن تجعل أعراض الأمعاء الكسولة أسوأ أو حتى تسبب هذه الحالة ولكن هناك مسهلات طبيعية يمكنك محاولة التخلص من عملية الهضم مرة أخرى، قد تؤدي إضافة 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر إلى الروتين اليومي إلى تحسين عملية الهضم.

التمرينات الخفيفة تساعد فى الحد من أعراض الأمعاء البطيئة عن طريق الحفاظ على "تشغيل" الجهاز الهضمي ،بعض اليوجا يساعد في تخفيف الإمساك.