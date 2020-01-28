ما الذى يحدث بالمخ فى حالات القلق والتوتر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب القلق من الاضطرابات الشائعة التى تصيب الكثيرين، ويسمى "Anxiety disorder"، فعندما تشعر بالقلق تتسارع ضربات قلبك وتصبح عضلاتك متوترة، وتتزايد سرعة التنفس، لأن القلق يستهلك عقلك ويؤثر في جميع أنحاء جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على الأشياء التى تحدث فى المخ فى حالات التوتر والقلق، ولماذا يستمر القلق فى العودة، وذلك وفقاً لموقع psycom.

ووصف الطبيب النفسي جرانت هـ. برينر، القلق بأنه شعور مريع بالقلق والتوتر مع الشعور بالخوف، والذي يأتي غالبًا مع التفكير السلبي المتكرر وقد تواجه صعوبة في اتخاذ القرارات، حتى لو لم يتم تشخيصك باضطراب القلق.



اضطراب القلق

ما الذي يحدث في المخ فى حالات القلق؟

قال الدكتور برينر: "في حالات القلق، يتأثر الدماغ بهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والناقلات العصبية المثيرة للتوتر والانتباه، هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض القدرة على تنظيم العواطف السلبية، والتفكير السلبي المفرط، وصعوبة الاسترخاء".

في الوقت نفسه، تصبح اللوزة، أو مركز الانفعال في الدماغ، مفرطة النشاط، مما يجعل من الصعب على مراكز الدماغ العليا (تلك المسؤولة عن الوظائف المعرفية مثل التعلم والذاكرة) تنظيم الحالات العاطفية والفسيولوجية للتهدئة عقلياً وجسدياً.

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وقال عالم النفس مايكل شتاين، "إن اللوزة تقرر ما هي المشاعر التي ستعطيك من لحظة إلى أخرى من خلال تقديم تقييم مستمر للتهديد بشأن بيئتك وعندما يقرّر أنه لا يوجد شيئًا خطيرًا، لا يفعل شيئًا وتشعر بالهدوء، بينما عندما يشعر بالقلق، فإنه يدق ناقوس الخطر لتحذيرك من الخطر ويحفزك على فعل شيء حيال ذلك - وهذا هو القلق."

وأوضح الدكتور شتاين: "نحن كبشر نرغب في تكرار الأعمال التي تجعلنا نشعر بالراحة ونتوقف عن الأعمال التي تجعلنا نشعر بالسوء".



نوبات القلق

لماذا يستمر القلق في العودة؟

عندما يختبر الجسم أعراض القلق، يفسر الدماغ هذه الإشارات من الجسم كسبب للقلق، ويزيد من القلق عن طريق خلق حلقة مفرغة، كلما زاد قلقنا ، شعرنا بتوتر أكبر، والعكس كلما شعرنا بتوتر أكبر، زاد قلقنا.

وأشار شتاين إلى أن "الفكرة الأساسية هي أن تجنب القلق على المدى القصير يؤدي إلى استمرار القلق على المدى الطويل، فعندما يحاول شخص ما أن يجعل نفسه يشعر بتحسن في الوقت الحالي ، فإنه يضمن المزيد من القلق في المرة القادمة التي يكون فيها في وضع مماثل".