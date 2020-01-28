شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على طفلك وتدل على إصابته بـ حساسية الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق فى التنفس وسعال مستمر لفترات طويلة، قد تدل هذه العلامات على الإصابة بحساسية الصدر وهى من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى والجسم عموما وخصوصا عند الأطفال، وحسب ما ذكره موقعmedicalnewstoday فإن حساسية الصدر عند الأطفال فى الغالب تكون ناتجة عن العوامل الوراثية أى اصابة أحد أفراد الاسرة بالمرض.

كما ذكر الموقع العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على اصابته بحساسية الصدر وهى

أعراض حساسية الصدر عند الأطفال

1:السعال المستمر لفترات طويلة قد تستمر لأسبوعين مع الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

2: ضيق شديد فى التنفس يزداد مع تغيير فصول السنة.

3:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وخمول فى الجسم.

4:صدور صوت عند التنفس.

5: شد فى عضلات الصدر والرقبة مع الألم الشديد بهما.

6:تغيير لون البشرة مع تورم فى الوجه والشفاه.

وهناك أسباب مختلفة للإصابة بحساسية الصدر وهى..

Advertisements

أسباب حساسية الصدر

1:العوامل الوراثية قد تزيد من خطر الإصابة بحساسية الصدر، اى اصابة أحد أفراد الاسرة بحساسية الصدر فتنتقل للأبناء.

2:الاصابة بنزلات البرد المتكررة تزيد من فرص الاصابة بحساسية الصدر.

3:التعرض للتلوثات البيئية ودخان السجائر وعوادم السيارات تزيد من الاصابة بحساسية الصدر.

نصائح لحماية الأطفال من حساسية الصدر

1:ينصح الامهات بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل حيث انها تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى من الاصابة بالحساسية والعدوى.

2: تشجيع الطفل على تناول الخضروات والفواكه فهى تحمى طفلك من الحساسية والأمراض.

3:تجنب التعرض لعوادم السيارات والأتربة التى تسبب الحساسية وضيق التنفس.

4:الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالمياه والصابون المطهر الذى يحمى من العدوى.

5:تجنب تلامس وبر الحيوانات ، حيث اثبتت بعض الدراسات أنها تزيد من الاصابة بحساسية الصدر.