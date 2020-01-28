تناولي هذا المشروب السحري قبل النوم وتخلصي من الكرش

لا شكّ في أنّ الوزن الزائد وتراكم دهون البطن يزعجك ويسيء إلى إطلالاتك. إذاً، أنت تريدين أن تتخلّصي من الكرش بأسرع وقت ممكن وبالطبع من دون أن تمارسي التمارين الرياضية و... أثناء نومك. نعم، لقد بات هذا ممكناً، شرط أن تتناولي يومياً هذا الشراب السحري.

ماء وقرفة وعسل

تعرفين جيداً أن تراكم الدهون لديك لا يقضي على جمال قوامك فحسب، بل يؤدي إلى إصابتك ببعض الأمراض الخطيرة أيضاً. ولكي تتجنّبي ذلك، ليس عليك سوى أن تحضّري مشروبك السحري بالطريقة التالية:

-ضعي 200 ملل من الماء على النار إلى أن يغلي ثمّ أضيفي إليه نصف ملعقة وسط من القرفة المطحونة.

-إنزعي المزيج عن النار واتركيه يرتاح لنحو 30 دقيقة، أي إلى أن يبرد.

-أضيفي ملعقة وسط من العسل واحفظي المشروب في الثلاجة.

-تناولي كوباً من المشروب يومياً قبل أن تخلدي إلى النوم.

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خبر سار! يعتبر هذا المشروب فعالاً جداً في ما يتعلق بخسارة الوزن وحرق دهون البطن. لكن عليك أن تتناوليه في المساء فقط لتحصلي على النتيجة التي تريدين، أيّ بطن مسطح وقوام جميل. كما أنّه يعزّز مناعتك ويساهم في تنظيف جهازك الهضمي من البكتيريا والطفيليات والفطريات التي قد تُبطئ عملية الهضم.

فوائد كثيرة

ربما تطرحين على نفسك هذا السؤال: لمَ يساعد هذا المشروب على حرق دهون البطن؟ وإليك الإجابة:

-العسل: هو غنيّ بالفيتامينات، المعادن والمغذيات ويُعتبر بديلاً صحياً للسكّر. كما أنّه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة الضارة. كما أنّه حليف لرشاقتك، إذ يمتصه جسمك ببطء، ما يمنحك الشعور بالشبع لمدّة طويلة ويحول دون تناولك الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

-القرفة: يساهم هذا النوع من المنكّهات في خفض مستوى الكوليسترول في دمك وفي تحفيز عملية الهضم لديك. كما أنّه يساعدك على خسارة كيلوغراماتك الزائدة، إذ يحدّ من شعورك بالجوع ومن رغبتك في تناول الحلويات ويمنع تراكم الدهون لديك ويحرقها ويعزّز عملية الأيض. والنتيجة؟ قوام رشيق وبطن مسطح.

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