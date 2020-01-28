سفير الصين بالقاهرة: لا إصابات بـ"كورونا" بين السائحين في مصر

قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إن هناك تواصلا تاما وتعاونا مع وزارتي الخارجية والصحة في مصر لمنع انتشار وباء فيروس "كورونا الجديد".

وأضاف أن الحكومة المصرية وسلطات الحجر الصحي تقومان بالإجراءات اللازمة حيال الفيروس ووضع آلية دائمة لمواجهته.



ونفى السفير الصيني، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة، وجود أي حالة إصابات بفيروس "كورونا" بين السائحين الصينيين في مصر، موضحا أن هناك أربع حالات للسائحين الصينيين في مدينة الغردقة مصابين بسعال وليس فيروس "كورونا"، بالإضافة لسائحين اثنين مصابين بالسعال والحمى، ضمن وفد سياحي صيني يزور مدينة الأقصر المصرية.

وأكد ليتشيانج أن القسم القنصلي بالسفارة يتابع وضع المواطنين الصينيين في مصر ويقدم جميع التسهيلات، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية لتسجيل الأسماء والالتزام بكل التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية خاصة الحجر الصحي.

وقال إن الجانب الصيني على اتصال دائم مع وزارة التعليم العالي والسفارة المصرية في بكين والجهات المعنية المصرية لمتابعة حالة الطلاب المصريين الذين يدرسون في الصين، مضيفا: "نولي اهتماما كبيرا بالوضع الصحي لهؤلاء الطلاب، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن".

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وأشار إلى أن بلاده نجحت في الماضي في مواجهة تحديات سابقة مثل انتشار وباء سارس عام 2003 وغيرها من الفيروسات ونجحت في القضاء عليها، معربا عن ثقته بأن الحكومة الصينية ستنجح في القضاء على فيروس "كورونا الجديد".

ونوه بأن وزير الخارجية الصيني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في الدول الكبرى لمناقشة التدابير اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء، وأن الصين كدولة كبرى لديها مسؤولية تجاه المجتمع الدولي تتبنى الشفافية والانفتاح فيما يخص هذا الفيروس.

ولفت إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد، الإثنين، خلال زيارته للصين بالإجراءات والجهود لمكافحة فيروس كورونا، قائلا إن هناك تعاونا واسع النطاق بين الخبراء والأطباء الصينيين والأجانب لمتابعة مستجدات هذا الفيروس والعمل على التوصل إلى دواء للوقاية منه.

وقال السفير الصيني إن الحكومة الصينية تتبنى جميع التدابير والجاهزية في جميع المقاطعات ورفع حالة الطوارئ للدرجة الأولى في جميع أرجاء البلاد، وهذا يتضمن إجراء العزل لمدة أسبوعين لأي شخص مصاب أو مشتبه بإصابته وكذلك وضع كثير من نقاط التفتيش عند النقاط الحدودية لقياس درجة الحرارة والتأكد مع عدم وجود حالات إصابة، بالإضافة إلى مطالبة الصينيين الالتزام في المنازل والخروج عند الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن وكالات السياحية الصينية أوقفت جميع الفعاليات والأنشطة السياحية ومطالبة السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات وقوانين الحجر الصحي في الدول والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

وقضى فيروس كورونا الجديد على أكثر من 106 حالات منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان ديسمبر/كانون الأول، وأصاب نحو 4682 شخصا حول العالم، بينهم 4607 في الصين وحدها، في أحدث أرقام معلنة عن ضحايا الفيروس الغامض.