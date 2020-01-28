الاتحاد الأفريقي يوفر تحاليل "كورونا" في 15 دولة خلال أيام

أكد الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في القارة الأفريقية، وأنه سيوفر تحاليل عينات اكتشاف الفيروس في 15 دولة أفريقية.



وقال جون نكينجاسون، المدير العام لمركز التحكم والسيطرة على الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي، أن المركز بدأ في اتخاذ تدابير وقائية للتصدي للفيروس.





وأضاف المسؤول الأفريقي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن هناك إجراءات للمراقبة والفحص حول فيروس كورونا الجديد سيتم تعزيزها بالتعاون مع جميع دول القارة.







ودعا نكينجاسون وسائل الإعلام إلى لعب دورها في توعية المجتمع حول الفيروس وكيفية انتقاله وانتشاره والوقاية منه.

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بدوره قال الدكتور وسام منقولا، مسؤول مركز إدارة الأزمات الصحية في مركز التحكم والسيطرة على الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي، إنهم يقومون بالتنسيق مع الدول التي بدأت تجري التحاليل الخاصة لاكتشاف المرض.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المركز سيوفر التحاليل خلال هذا الأسبوع في 15 دولة أفريقية لتمكينها من القدرة على فحص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس الجديد داخل القارة، دون أن يحدد الدول التي سيتوافر فيها تلك التحاليل.

وذكر أن الدول الأفريقية التي ظهرت بها حالة اشتباه بوجود الفيروس ترسل حاليا العينات إما إلى أمريكا أو بعض الدول في أوروبا التي تتوافر لديها هذه التحاليل.





وتابع أن الدول الأفريقية ستتمكن خلال الأسبوع المقبل من إرسال عينات حالات الاشتباه إلى الدول الـ15 التي سيتم تمكينها من قدرة الاكتشاف على الفيروس بشكل سريع ومبكر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية ومعهد الصحة الإثيوبي، الثلاثاء، حجز 4 حالات اشتباه بفيروس "كورونا" الجديد لإثيوبيين قادمين من الصين، بمطار بولي الدولي، كما تم الإعلان عن وجود حالة اشتباه واحدة في دولة ساحل العاج، الإثنين.

وقضى فيروس كورونا الجديد على أكثر من 106 حالات منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان ديسمبر/كانون الأول، وأصاب نحو 4682 شخصا حول العالم، بينهم 4607 في الصين وحدها، في أحدث أرقام معلنة عن ضحايا الفيروس الغامض.