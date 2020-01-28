الخضراوات تقوّي قدرات طفلك العقلية

كشفت دراسة أمريكية أن الأطفال الذين يتناولون الخضراوات بانتظام يتمتعون بقدرات عقلية أفضل.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية أن الخضراوات غنية بالحديد؛ ما يزيد المادة الرمادية في منطقة ضرورية في المخ للتفكير والذاكرة.

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وتضم قائمة الأطعمة الغنية بالحديد: الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي والجرجير، إضافة إلى العدس والفاصوليا والمكسرات والبذور والحبوب والفواكه المجففة.

ودرس خبراء من الجامعة مستويات الحديد في أدمغة 1500 طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 8 و24 عاماً، وخلصوا إلى أن وجود كمية أقل من الحديد مرتبط بأداء ضعيف في المهام التي تنطوي على التفكير.

وأشار العلماء إلى أن نقص الحديد قد يؤدي إلى تساقط الشعر والاكتئاب وخفقان القلب.