شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مصرى بووهان:جميع المصريين بخير ولا توجد وفيات بيننا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارسل الدكتور محمد فودة المدرس بكلية الزراعة جامعة بنها وعضو المهمة العلمية بجامعة وسط الصين الزراعية بمدينة ووهان التى تفشى بها فيروس كورونا القاتل فيديو خاص لـ"الخليج 365" لنفى خبر وفاة مصرى بالمدينة متأثرا بفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المصريين هناك بخير ولا توجد إصابات بينهم .

وقال فوده لـ"الخليج 365" ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة مصرى بمدينة ووهان عارى تماما من الصحة والصورة التى تم تداولها لشخص يدعى اندرو سمير توفى فى امريكا منذ عام 2018، قائلا كلنا ايد واحدة ومع بعض ومفيش أى إصابات بين المصريين هنا في المدينة بفيروس كورونا".

ونفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، اليوم الثلاثاء، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول وفاة شاب مصري بفيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية التى يتفشى فيها الفيروس.

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مكتب العلاقات الخارجية فى مقاطعة هوبى الصينية التى تقع فيها مدينة

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ووهان نفى بشكل تام للسفير الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى بكين وفاة أى مواطن مصرى فى مدينة ووهان جراء فيروس كورونا.

أوضح المستشار أحمد حافظ أن السفارة المصرية فى بكين تواصلت مع أبناء الجالية المصرية فى مدينة ووهان والذين نفوا علمهم بهذا الشخص الذى يتم ترويج شائعات حول وفاته بفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية وسائل الاعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب وتحرى الدقة فيما ينشر فى هذا الصدد.